В Екатеринбург пришел грипп. В лаборатории подтвердили 18 случаев

В Екатеринбург пришел грипп. Как сообщили в Городском центре медицинской профилактики, лаборатории подтвердили 18 случаев. Эпидемиологи отмечают, что уровень заболеваемости этим вирусом, равно как и ОРВИ, пока не превышает пороговых показателей.

«За последние 14 дней зарегистрировано 12 462 случаев заболевания ОРВИ, что в два раза ниже заболеваемости ОРВИ за аналогичный период 2019 года. После новогодних каникул увеличилось количество обращений по поводу ОРВИ за медицинской помощью, в том числе среди организованных групп детского населения», – сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Он напомнил, что прививки от гриппа в этом сезоне поставили 883 174 человек, это 58,8% населения города. Харитонов порекомендовал чаще мыть руки, носить маски и правильно питаться, чтобы не заболеть.

Добавим, в этом году циркулируют вирусы гриппа типа В линии «Ямагата» и «Виктория».

Считается, что вирусы этой группы вызывают более легкое течение болезни, чем вирусы гриппа группы А.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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