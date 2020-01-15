Уральские политики – о послании президента: радость, дети, народная власть и боязнь саботажа

Сегодня уральские политики в едином порыве посмотрели ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. РИА «Новый День» приводит выдержки из реакции некоторых из них на услышанную речь главы государства.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил: «Мы рады», имея в виду, что президент обозначил участие федерального центра в региональных программах, прежде всего – финансовое. «Мы неоднократно говорили о том, что нужно повышать доступность медицины в малых городах и населенных пунктах», – отметил губернатор.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских тоже упомянул про медицину, но предупредил, что боится саботажа на местах: «Саботаж государственной политики не допустим. Не нужно стесняться снимать бездеятельных чиновников с должностей за бездействие. Только так добьемся результатов».

Депутат Госдумы Максим Иванов обрадовался предстоящим изменениям в Конституции и вспомнил, что власть в России принадлежит народу: «Поддерживаю предложение президента провести эти изменения через общенациональное обсуждение. Решающее слово в этом вопросе должен сказать народ, как главный источник власти в России».

Дмитрий Ионин проявил бдительность, откликнувшись на призыв президента строить больше дорог. «Дорожные коммерсанты, наверняка, уже умножают и делят будущие прибыли», – отметил он, указав, что для нашего региона очень остро стоит вопрос пересечений автотрасс с Транссибирской магистралью, и эту проблему надо решать вместе с РЖД.

Новичок Госдумы Антон Шипулин решил вызвать огонь на себя. «Передо мной лично стоит задача работать таким образом, чтобы жители Свердловской области действительно чувствовали качественные, положительные изменения в своей жизни. Для этого я продолжу регулярно посещать свой избирательный округ, общаться с уральцами, направлять запросы в различные ведомства по запросам избирателей», – пообещал он.

Спикер заксо Людмила Бабушкина заявила, что «целиком и полностью поддерживает президента», особенно меры, направленные на повышении рождаемости: «Президент сказал, что меры, которые были приняты ранее в области демографии, дали свои результаты. Но сегодня их уже недостаточно», – подчеркнула она.

Депутат ЕГД Дмитрий Николаев удивил читателей своей страницы в соцсети, похвалив президента за то, что уже реализуется в Екатеринбурге. «Отдельное спасибо за бесплатное питание для школьников с 1 по 4 класс. Это очень важно. Надеюсь, теперь умрет, так и не воплотившись, задумка некоторых коллег по гордуме отменить питание в школах под предлогом того, что дети якобы не едят в школе», – написал он.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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