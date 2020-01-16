Роспотребнадзор учит россиян профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор в канун подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ выпустил рекомендации по профилактике. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», для того, чтобы не заразиться, населению рекомендовано больше гулять, проводить влажную уборку в доме и тщательно мыть руки. Также эффективной мерой по борьбе с распространением вирусов признано проветривание. Роспотребнадзор рекомендует избегать мест большого скопления людей, рационально питаться, трудиться и отдыхать. Ко оме того, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать «респираторный этикет» – не касаться руками носа, рта и глаз, не посещать при болезни общественные места без медицинских масок, использовать одноразовые носовые платки и чихать в сгиб локтя.

Напомним, что в Екатеринбург грипп уже пришёл. Лабораторно подтверждены 18 случаев заболевания.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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