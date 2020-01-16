Уралец получил год колонии за то, что боднул участкового

Ирбитский районный суд приговорил 22-летнего Антона Бабошина к реальному сроку заключения за то, что он ударил участкового по голове.

В октябре 2019 года молодой мужчина вместе со своим другом сидел на остановке в поселке Зайково. Оба были пьяны. Участковые доставили приятелей в пункт полиции, чтобы составить протокол об административном нарушении по ст. 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Возле здания Бабошин начал сопротивляться и ударил лбом сотрудника полиции по голове, «причинив ему физическую боль и телесные повреждение в виде гематомы лба», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Против уральца было возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина ранее уже имел судимость. Суд назначил Бабошину один год лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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