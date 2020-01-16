Полиция ищет жертв кредитных кооперативов – ими стали тысячи человек

ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и ищет пострадавших от действий аферистов.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, с декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов собирали с граждан деньги под предлогом их сохранения и приумножения. Однако после передачи денег и заключения договоров сотрудники финансовых организаций просто оставили деньги себе.

Жертвами аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других регионов. Органы внутренних дел просят всех, кто пострадал от подобных действий потребительских кооперативов, но еще не заявил в полицию, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 354-59-06.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

«Я устал. Уходите!» – соцсети отреагировали на отставку правительства шутками (ФОТО). / Уралец получил год колонии за то, что боднул участкового. / Стало известно, где в Екатеринбурге откроют купели (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»