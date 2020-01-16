В Свердловской области открылись еще две ледовые переправы (ФОТО)

В Таборинском районе открылись две ледовые переправы через реку Тавду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, техническое освидетельствование переправ провели сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Одна переправа соединит села Чеур и Озерки, вторая – Кузнецово и Пальмино. Каждая обладает грузоподъемностью до 30 тонн, ширина полосы – 10 метров.

До этого в регионе работали четыре ледовых переправы: три – на реке Сосьва для обеспечения жителей деревни Магина, поселков Марсяты и Красный Яр и технологическая ледовая переправа на реке Тавде в Гаринском округе на 739 км нефтепровода. Контролируют их состояние специалисты государственной инспекции по маломерным судам. На переправах в обязательном порядке есть спасательный пост, ежедневно проводятся замеры толщины льда.

Таборы, служба информации

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