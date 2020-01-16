К концу года циклотрон УрФУ начнет выпускать препараты для ранней диагностики рака (ФОТО)

В УрФУ собрали оборудование, которое будет производить препараты для ранней диагностики рака. Сейчас, чтобы проверить пациентов на томографе, реагенты приходится на вертолете привозить из Уфы – это дорого и, как следствие, малодоступно. К концу года на Урале появятся первые свои радиофармпрепараты. Сотрудники вуза сегодня рассказали, скольким пациентам поможет установка и как она работает.

С помощью радиофармпрепаратов можно обнаружить опухоль, которую другими способами просто не найти. Вещество с изотопами вводится в организм человека и скапливается там, где есть новообразования, а с помощью томографа врач видит это излучение. Впоследствии изотопы распадаются, и это абсолютно безвредно для человека, противопоказаний нет. «Стоимость одного исследования около тысячи долларов, это коммерческая цена (почти все исследования в Екатеринбурге проводятся по ОМС, – прим. ред.). Но раковые клетки можно обнаружить тогда, когда самой опухоли еще фактически нет. Если этого не делать, то к врачам приходят уже тогда, когда пора проводить хирургическое вмешательство, на второй-третьей стадии. И таких случаев, к сожалению, большинство. Ранняя диагностика необходима», – рассказал директор Центра ядерной медицины Уральского федерального университета Сергей Бажуков. Он отметил, что такое исследование стало привычным для европейских стран, но в России диагностику радиофармпрепаратами выполняют редко. В том числе потому что нет оборудования, которое их производит.

Циклотрон в УрФУ находится в бункере со стенами толщиной 2,5 метра – когда оборудование работает, оно опасно так же, как открытый ядерный реактор, находиться рядом нельзя. В одной части бункера расположен непосредственно циклотрон, где производятся изотопы. Но их сразу вводить в организм человека нельзя, вещество попадает во вторую комнату с горячими камерами, где идет приготовление и капсулирование фармпродукта. Камеры обшиты свинцом, в них работают только через специальные перчатки, внутри – максимальный класс чистоты, который позволяет создавать препараты. Горячие камеры к уникальному оборудованию, в отличие от циклотрона, не относятся, они довольно распространены.

Как отметил первый проректор УрФУ Сергей Кортов, есть два пути по изготовлению радиофармпрепаратов. Можно ставить небольшие циклотроны около каждого томографа, это стоит порядка 7-8 млн долларов за комплект, либо закупать в медцентры только томографы – которые в четыре раза дешевле – и поставлять препараты, созданные на одном большом циклотроне. В Свердловской области выбрали второй вариант, устройство, которое собирают в УрФУ, станет первой в регионе фабрикой по выпуску радиофармпрепаратов, и способно будет обслуживать 5 позитронно-эмиссионных томографов. В Свердловском областном онкодиспансере сейчас есть только один ПЭТ, который за год проверяет порядка 5 тысяч человек (после запуска циклотрона там готовятся поставить второй), препараты для которого на вертолете доставляют из Уфы, где есть небольшой циклотрон. «Это оборудование удешевит и расширит применение томографов, и мы надеемся, что ПЭТ появится в Нижнем Тагиле и, возможно, Каменске-Уральском. И второе. Устройство резко удешевит стоимость одной дозы. Оно может производить сразу для пяти ПЭТ, но понятно, что если делать только для одного, то себестоимость в таком случае будет выше, чем для пяти. Как только томографы появятся в клиниках, будет выгоднее производить препараты. А снижение стоимости – это расширение возможности для людей пользоваться диагностикой», – отметил Сергей Коротов. Изотопы быстро распадаются, поэтому вряд ли екатеринбургское оборудование будет использоваться по всей России, но в вузе надеются, что смогут обеспечить радиофармпрепаратами всю область и соседние регионы – возить препараты можно примерно на расстояние 250-300 км.

Циклотрон в УрФУ уже собрали и запустили, горячая камера находится в стадии тестирования. Планируется, что тестирование завершат через три месяца и тогда весь комплекс заработает. Но сначала его можно будет использовать только как учебный, технический запуск планируют к лету. Чтобы выпускать радиофармпрепараты для онкоцентра, необходимо пройти лицензирование. В УрФУ уверены, что получат лицензию до конца года и тогда начнут работать для пациентов онкоцентров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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