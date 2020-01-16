Вслед за мэрией в Екатеринбурге эвакуировали Главпочтамт (ФОТО)

Вслед за зданием администрации Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт на Ленина, 39. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, передает «Новый День».

«Пока эвакуация только завершилась. Когда откроется, не знаем», – сказала агентству руководитель пресс-службы Анна Первушина. Представителям почты не сообщили, с чем связана эвакуация.

Между тем, проверка городской ратуши еще не завершилась, однако большинство сотрудников с точки сбора, которая находится у «Пассажа», разошлись. На месте остались два десятка человек. В здании по-прежнему работают представители специальных служб.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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