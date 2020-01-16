Перед Новым годом на Урале задержали шестерых браконьеров, рубивших елки

Свердловское минприроды отчиталось о том, что в регионе стало меньше случаев незаконной вырубки елей.

«В 2019 году количество незаконно срубленных елей в 21,5 раз меньше, чем в 2018 году. В итоге проведения мероприятий по охране деревьев в предновогодний период 2019 года было задержано шесть браконьеров. В сумме они срубили восемь деревьев и нанесли ущерб лесному хозяйству в 26 тысяч рублей», – сообщили в министерстве. Там напомнили, что в 2018 году незаконно было вырублено 172 новогодних дерева, ущерб составил 433 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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