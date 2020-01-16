Программу «Пятилетка развития» перепишут под новые задачи, поставленные Путиным

Среднесрочные программы развития Свердловской области, в том числе «Пятилетку развития», возможно, придется скорректировать с учетом задач, которые поставил вчера президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, все, сказанное вчера президентом, имеет самое прямое отношение к Свердловской области. Необходимо строить ясли, детские сады и школы, решать кадровую проблему в здравоохранении, повышать уровень и качество жизни.

В связи с этим Куйвашев поручил своим замам в кратчайшие сроки разработать план мероприятий для решения этих задач, при необходимости – внести изменения в уже утвержденные программы, в том числе «Пятилетку развития». Ответственными за эту работу назначены первый замгубернатора Алексей Орлов и замгубернатора Олег Чемезов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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