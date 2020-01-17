Голышев спас «Автомобилист» в нервном матче против уфимского «Салавата»

Екатеринбургский «Автомобилист» в четверг вечером принимал на домашнем льду принципиального соперника – команду из Уфы «Салават Юлаев», которая в прошлом сезоне выбила уральцев из серии плей-офф. Матч получился непредсказуемым и невероятно напряженным, но екатеринбуржцы все-таки добыли победу.

Обе команды начали встречу осторожно, выжидая ошибки друг друга. Счет был открыт лишь во втором периоде – на 23 минуте защитник «Автомобилиста» Денис Бодров мощным броском пробил вратаря уфимцев Юху Метсола. А вскоре Павел Дацюк и Георгий Белоусов соорудили и второй гол, разыграв хитроумную комбинацию у ворот соперника. Ведя в счете 2:0, екатеринбуржцы доминировали на площадке, но «Салават» сумел перевернуть игру в третьем периоде. На 46-й минуте Петр Хохряков отыграл одну шайбу, а затем гости воспользовались каскадом удалений игроков «Автомобилиста». Сначала в штрафной бокс с разницей в несколько секунд отправились Никита Трямкин и Евгений Мозер, и екатеринбуржцы героически оборонялись втроем, а следом команда получила еще один фол за нарушение численного состава, за что была наказана голом Никиты Сошникова.

Исход матча решился в последние минуты. «Автомобилист» вновь остался в меньшинстве из-за удаления Джеффа Плэтта, но положение спас Анатолий Голышев, который в одиночку прорвался к воротам Метсолы и забил важнейший гол. За 14 секунд до конца матча Артем Гареев с передачи Павла Дацюка забросил еще одну шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет на табло – 4:2 в пользу «Автомобилиста».

Несмотря на победу, главный тренер екатеринбуржцев Андрей Мартемьянов был не слишком доволен действиями своих игроков.

«Команда была сегодня заряжена на игру. Неплохо выполняли игровую дисциплину. Считаю, что большой плюс за то, как сыграли в обороне. Перед третьим периодом с командой состоялся разговор, что такие матчи доигрывать нельзя, что соперник может отыграться. К сожалению, не до всех дошло. Плюс наши ненужные удаления – это уже не игровая, а просто дисциплина. Ставить команду на колени, это неправильно. Благодарен тем парням, кто отыграл сегодня вчетвером и втроем. Забили голы – сегодня команда горела, и было приятно находиться на скамейке и руководить командой. К сожалению, не всем благодарен», – отметил на пресс-конференции Мартемьянов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

17 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Программу «Пятилетка развития» перепишут под новые задачи, поставленные Путиным. / В Кольцово открылись курилки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»