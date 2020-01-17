Коммерсанта осудили за попытку дать полицейскому взятку в 20 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле коммерсант признан виновным в попытке дачи взятки сотрудникам полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в сентябре 2019 года сотрудники ДПС остановили на трассе автомобиль, на котором перевозилась древесина. Оказалось, что водитель вез лес в Казахстан, не имея предусмотренных законом РФ документов. Владелец груза хотел просто вернуть назад автомобиль и оставить этот факт без последствий. Для этого он предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель настойчиво положил на стол в служебном кабинете полицейского. Однако страж порядка их не взял.

«Полицейские на сделку с совестью не пошли», – резюмировал пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых. По его словам, они передали информацию своим коллегам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции территориального ОВД, которые зафиксировали этот факт и передали собранные материалы в региональный Следственный комитет. Подсудимому, полностью признавшему свою вину, назначен штраф – 50 тысяч рублей.

Нижний Тагил, служба информации

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