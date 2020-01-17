Суд потребовал снести заброшенный дом, где при частичном обрушении погиб человек

Тавдинский суд обязал местные власти снести аварийный бесхозный дом, где погиб человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, дом на улице Типографской разрушается и представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Частичное обрушение дома уже явилось причиной смерти человека в июле 2019 года.

Прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации, и суд полностью поддержал ее требования. Опасное здание должно быть снесено.

Администрация Тавды попробовала обжаловать решение в областном суде, но оно было оставлено без изменений.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 17.01.20

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