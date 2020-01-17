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Пятница, 17 января 2020, 11:22 мск

Новости Екатеринбург

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Суд потребовал снести заброшенный дом, где при частичном обрушении погиб человек

Фото из архива

Тавдинский суд обязал местные власти снести аварийный бесхозный дом, где погиб человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, дом на улице Типографской разрушается и представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Частичное обрушение дома уже явилось причиной смерти человека в июле 2019 года.

Прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации, и суд полностью поддержал ее требования. Опасное здание должно быть снесено.

Администрация Тавды попробовала обжаловать решение в областном суде, но оно было оставлено без изменений.

Тавда, служба информации

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