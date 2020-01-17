Шествие «Бессмертный полк» в Екатеринбурге завершится концертом на стадионе

В администрации Екатеринбурга начали верстать праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По информации управления культуры, одним из главных событий 9 мая 2020 года станет шествие «Бессмертный полк», в котором, по подсчетам организаторов, должны принять участие от 120 до 150 тысяч человек – памятную акцию совместят с концертом на «Екатеринбург Арене». Участники шествия будут финишировать в чаше стадиона, где далее предполагается организовать массовое распевание песен военных лет под аккомпанемент баянов, гармоней и аккордеонов. Численность сводного ансамбля музыкантов составит от 3 до 5 тысяч человек.

«Ярким финалом всенародного караоке станет выступление звезды федерального масштаба. В данный момент организаторы ведут переговоры с рядом исполнителей», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

Суд потребовал снести заброшенный дом, где при частичном обрушении погиб человек. / Ледовый городок в Екатеринбурге будут проверять несколько раз в день из-за потепления. / Чемпионат по спидкубингу, гастроли театров Вахтангова и «У Моста» – Weekend в Екатеринбурге (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»