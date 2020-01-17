Туристка подала в суд за то, что ее отвезли не в храм, а на ликеро-водочный завод

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию жительницы Крансоуфимска, которая жаловалась на турагентство – вместо православного храма ее отвезли на ликеро-водочный завод.

Как рассказали в пресс-службе суда, в январе 2018 года жительница Красноуфимска купила в турагентстве «Валенсия» двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг, за который заплатила 32 500 рублей. Путевки приобретались на трех человек. Изначально программа автобусного тура включала в себя обзорную экскурсию по городу с посещением храма Прокопия Праведного. Однако, как только автобус выехал из Перми, гид сообщил об изменении программы первого дня: вместо храма туристам предложили экскурсию по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также посещение магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

Женщину это не устроило, так как она ехала с несовершеннолетним ребенком. Кроме того, время выезда из Перми было перенесено на более раннее, что доставило семье неудобства – пришлось ехать из Красноуфимска на такси. По возвращении из поездки женщина направила в адрес ООО МТА «Валенсия» претензию, но ее оставили без удовлетворения. Тогда она пошла в суд и потребовала вернуть 15 тысяч рублей от стоимости тура, взыскать неустойку за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя в размере 67 900 рублей, убытки в размере 3 342 рублей за консультации, 2 500 рублей за такси до Перми. Также она попросила суд взыскать с турагента компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф. Суд отказал ей в полном объеме, и тогда она подала апелляцию.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции об отказе во взыскании убытков и неустойки, так как туристка не сошла с автобуса и проехала по маршруту до конца. Однако при этом суд первой инстанции не учел, что туроператор своевременно не предупредил женщину об изменении экскурсионной программы и таким образом лишил ее возможности отказаться от поездки до ее начала. Туристка получит компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

Красноуфимск, служба информации

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