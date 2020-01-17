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Пятница, 17 января 2020, 17:31 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал пригласили Илона Маска, чтобы рассказать, как устроены компьютеры инопланетян (ФОТО)

Илона Маска пригласили приехать в Екатеринбург на День Космонавтики. Предложение поступило от руководителей антимузея компьютеров.

Сергей Мартьянов рассказал «Новому Дню», что письмо миллиардеру было отправлено накануне утром на электронную почту пресс-службы. Сергей также дополнил, что с помощью серверной платформы были проведены математические и модельные расчеты, которые позволяют представить, как могут выглядеть компьютеры инопланетных цивилизаций. «За основу взяты исследования химических элементов, распределяющихся по нашей вселенной. Данные о тех компьютерах, которые строил человек в разные годы. Все эти исследования были заложены в определенные модели на компьютере. И получены результаты о том, каким образом, как могут функционировать компьютеры у инопланетных цивилизаций. Эта исследовательская работа может заинтересовать с практической точки зрения самого Илона Маска для других исследований», – считает руководитель музея компьютеров.

К слову, сами результаты сейчас хранятся в тайне до фестиваля, посвященного Дню Космонавтики. На данный момент руководство музея ждет, когда ответа от пресс-службы Илона Маска. На следующей неделе, со слов Сергея, должны состояться телефонные переговоры.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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