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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

Дополнение к анонсам

Дополнение к анонсам

В 15:00 в Главном управлении МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а) состоится брифинг с участием заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максима Пинчугова по итогам новогодних и рождественских праздников.

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

Учительница из Екатеринбурга не может вернуться домой из Германии из-за аневризмы (ФОТО). Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кельна. / За девять дней каникул в Свердловской области случилось 12 коммунальных аварий. / Прокатчики фильма «Страна ОЗ» не заплатили режиссеру Сигареву процент от сборов в кинотеатрах.

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