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Публикации за 10.01.17

10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10.01.2017, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения зимних каникул. Врио начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, заместитель начальника ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу подполковник полиции Александр Матвеенко, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская, начальник оперативного отдела станции скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга Матвей Демин и главный синоптик Свердловского ЦГМС-Р Галина Шепоренко расскажут о зафиксированных правонарушениях, о травматизме и заболеваниях в период праздничных каникул, о результатах работы по пресечению незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции, а также сообщат прогноз погоды на предстоящий сезон.

В 17:15 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4) состоится рассмотрение иска о банкротстве ГК «Агентство по страхованию вкладов» к ООО «Кит Екатеринбург».

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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