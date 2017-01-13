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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13.01.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге состоится заседание правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области (пр. Ленина, 34) по вопросу о предельных тарифах на проезд в общественном транспорте в городе Екатеринбурге.

В 10:40 в поселке Верхняя Сысерть (санаторий «Гранатовая бухта») футбольный клуб «Урал» проведет открытую тренировку. Перед началом мероприятия с журналистами пообщается главный тренер «Урала» Александр Тарханов. А после окончания занятия состоится общение с новичками клуба – Николаем Димитровым, Александром Ломакиным и Никитой Глушковым.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам формирования пенсионных накоплений, установления единовременной денежной выплаты и материнского капитала. Заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина и начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Марина Петрова расскажут о том, как в 2017 году будут формироваться пенсионные накопления и насколько повысится пенсия, а также сообщат о сроках осуществления единовременной денежной выплаты и об условиях получения материнского капитала в Свердловской области.

В 14:00 в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Реактивная, 19) пройдет новогоднее праздничное мероприятие, в рамках которого учреждению будет передана новая «газель» от Уральского оптико-механического завода. В мероприятии примут участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, первый заместитель министра социальной политики региона Елена Лайковская, председатель благотворительного фонда «Швабе-Милосердие» Эллина Бачурина, директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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