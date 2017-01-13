Дополнение к анонсам

Публикации за 13.01.17

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проблемам очистки улично-дорожной сети от снега. Врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу Алексей Суслов и представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, защитник прав автомобилистов Максим Едрышов озвучат предварительные результаты проверок по факту нарушений правил содержания дорог и улиц, расскажут, сколько ДТП, причиной которых признано плохое качество дорожного покрытия, зафиксировано за последние дни, обозначат, как будет решаться проблема очистки улиц от снега и как вести себя на дорогах в сложных условиях.

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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