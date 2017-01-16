16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 16.01.17

16.01.2017, понедельник

В 10:30 сотрудники Государственного пожарного надзора начнут внеплановую проверку жилого дома в связи с поступившей от жильцов жалобой об установке внепроектных перегородок в местах общего пользования (коридорах), затрудняющих эвакуацию людей (бульвар Тбилисский, 5).

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам расследований крупнейших авиакатастроф и происшествий на железной дороге в регионе. Первый заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ полковник юстиции Надежда Севрюкова и заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ подполковник юстиции Роман Кашин поделятся информацией по итогам расследований крупных авиакатастроф, расскажут о результатах проверок по факту нарушений на транспорте в Свердловской области за 2016 год.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.17

В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем. / Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия. / Следователи разбираются в сообщении о побоях с участием 5-летнего ребенка и его пьяной матери. Читать дальше

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