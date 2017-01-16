NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.01.17

16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16.01.2017, понедельник

В 10:30 сотрудники Государственного пожарного надзора начнут внеплановую проверку жилого дома в связи с поступившей от жильцов жалобой об установке внепроектных перегородок в местах общего пользования (коридорах), затрудняющих эвакуацию людей (бульвар Тбилисский, 5).

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам расследований крупнейших авиакатастроф и происшествий на железной дороге в регионе. Первый заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ полковник юстиции Надежда Севрюкова и заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ подполковник юстиции Роман Кашин поделятся информацией по итогам расследований крупных авиакатастроф, расскажут о результатах проверок по факту нарушений на транспорте в Свердловской области за 2016 год.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.17

В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем. / Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия. / Следователи разбираются в сообщении о побоях с участием 5-летнего ребенка и его пьяной матери.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter