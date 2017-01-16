Дополнение к анонсам

Публикации за 16.01.17

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам перевозки домашних животных по территории России и за границу. Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы – старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Департамента ветеринарии Свердловской области Алексей Зуев, начальник отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области Татьяна Алехина и директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин расскажут о требованиях к перевозке домашних животных, поделятся опытом решения форс-мажорных ситуаций, при которых животное не принимают на борт по каким-либо причинам, дадут рекомендации, как подготовиться к поездке – когда начинать сбор справок, что приобрести с собой в дорогу и как пройти контроль.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

16 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем. / Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»