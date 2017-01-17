NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.01.17

17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17.01.2017, вторник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке Свердловской области к празднику Крещения и Крещенским купаниям. Где откроются купели? О каких правилах безопасности и нормах поведения напоминают спасатели, врачи и священнослужители? Как подготовить себя к окунанию в прорубь? Кому противопоказаны подобные процедуры? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Пшеницын, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области; протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови; Евгений Медведский, заведующий пульмоотделением и центром лечения обструктивных заболеваний легких ГКБ № 33.

В 13:00 в Екатеринбурге на озере Шарташ сотрудники ГИМС будут проводить техническое освидетельствование купелей. Сотрудники МЧС проведут замеры толщины льда, проверят соблюдение требований безопасности при обустройстве купелей.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке два вопроса: об опыте муниципалитета в разработке Стратегии пространственного развития города до 2030 года; и о внесении изменений в правила благоустройства города.

В 14:00 в Тюмени состоится открытие международного терминала аэропорта Рощино. В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В 15:20 состоится пресс-подход участников.

В 15:00 в Екатеринбурге в стационаре ГКБ № 33 (ул. Заводская, 29) состоится пресс-конференция с участием кардиохирурга и 101-летнего пациента, которому провели операцию по замене кардиостимулятора.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

Срочно! Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли. / Судьба Куйвашева решится на встрече в Москве – Самые крутые слухи недели. / В Екатеринбурге псевдотакси протащило за собой инспектора ДПС, сломав ему голень (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter