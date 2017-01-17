17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 17.01.17

17.01.2017, вторник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке Свердловской области к празднику Крещения и Крещенским купаниям. Где откроются купели? О каких правилах безопасности и нормах поведения напоминают спасатели, врачи и священнослужители? Как подготовить себя к окунанию в прорубь? Кому противопоказаны подобные процедуры? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Пшеницын, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области; протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови; Евгений Медведский, заведующий пульмоотделением и центром лечения обструктивных заболеваний легких ГКБ № 33.

В 13:00 в Екатеринбурге на озере Шарташ сотрудники ГИМС будут проводить техническое освидетельствование купелей. Сотрудники МЧС проведут замеры толщины льда, проверят соблюдение требований безопасности при обустройстве купелей.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке два вопроса: об опыте муниципалитета в разработке Стратегии пространственного развития города до 2030 года; и о внесении изменений в правила благоустройства города.

В 14:00 в Тюмени состоится открытие международного терминала аэропорта Рощино. В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В 15:20 состоится пресс-подход участников.

В 15:00 в Екатеринбурге в стационаре ГКБ № 33 (ул. Заводская, 29) состоится пресс-конференция с участием кардиохирурга и 101-летнего пациента, которому провели операцию по замене кардиостимулятора.

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