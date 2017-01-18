18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 18.01.17

18.01.2017, среда

В 10:00 в Екатеринбурге начнется заседание правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области (пр. Ленина, 34), на котором в числе прочих будет рассматриваться вопрос о тарифах на проезд в электропоездах.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке – обсуждение планов на 2017 год и подведение итогов проделанной работы.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации по заболеваемости гриппом в Екатеринбурге. Заместитель начальника по вопросам функционирования образовательного комплекса гороно Елена Кречетова, главный врач городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга Илья Власов расскажут о текущей ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого и детского населения, о карантине в детских садах, а также сообщат о циркуляции наиболее распространенных вирусов и штаммов.

В 10:30 постоянная комиссия гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике начнет выездное заседание на тему подготовки плоскостных спортивных сооружений города Екатеринбурга к работе в зимний период 2016-2017 годов. Маршрут выездного заседания включает посещение нескольких хоккейных кортов и других открытых плоскостных сооружений в различных районах города Екатеринбурга.

В 10:30 в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду пройдет первое освящение крещенской купели. В 10:00 начнется крестный ход от собора Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65, трамвайное кольцо ВИЗа) до пруда, чин освящения воды.

В 14:00 в Екатеринбурге инспекторы Госпожнадзора проведут рейд по местам проживания неблагополучных семей (сбор на ул. Софьи Ковалевской, 8). Сотрудники МЧС проведут противопожарный осмотр мест проживания, напомнят взрослым об опасности курения в нетрезвом состоянии, действиях при возникновении пожара, правилах вызова экстренных служб.

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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