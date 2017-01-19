19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 19.01.17

19.01.2017, четверг

В 09:30 от здания регионального исполкома ОНФ в Свердловской области (ул. Хохрякова, 9) представители ОНФ отправятся в рабочую поездку в поселок Красный (Верхняя Пышма), жителей которого беспокоит состояние полигона твердых коммунальных и промышленных отходов (мероприятие начнется в 10:30 в поселке Красном, ул. Кузнечная, 58, здание администрации поселка). Активисты ОНФ побывают на полигоне, встретятся с жителями Красного и Верхней Пышмы, представителями администрации городского округа и надзорных органов. Будут сформированы предложения по решению проблемы.

В 11:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится пресс-конференция Александра Новикова. Он пояснит свою позицию по поводу ситуации вокруг потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в Екатеринбурге на площади Храма Преображения Господня (ул. Походная, 2а) состоится мероприятие по помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. гражданам без определенного места жительства. Социальные работники совместно с волонтерами «серебряного возраста» окажут срочную социальную помощь всем нуждающимся – оборудуют пункт выдачи комплектов теплой одежды и организуют горячее питание – а также предоставят гражданам без определенного места жительства консультационные услуги и прочие виды социальной поддержки. Всем желающим будет предложена крещенская вода, а также осуществлена доставка святой воды маломобильным клиентам на дом.

В 11:00 в Екатеринбурге в театре балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104) начнется открытая Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание искусством: проблемы реализации программ раннего эстетического развития в детской школе искусств». Конференция проводится Екатеринбургским городским ресурсным центром и городскими методическими секциями по направлениям «Раннее эстетическое развитие» и «Арт-педагогика», (ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»), муниципальным театром балета «Щелкунчик» при поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга, совместно с Екатеринбургской академией современного искусства, Уральским государственным педагогическим университетом.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится заседание правительства Свердловской области. На повестке дня – 21 вопрос, в том числе информация о реализации в Свердловской области положений послания президента Федеральному собранию, о признании утратившим силу постановления о регламенте правительства области, о привлечении в 2017 году в областной бюджет кредитов кредитных организаций.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии. В повестке – вопросы, касающиеся регистрации кандидатов на довыборы в гордуму.

В 16:30 в Екатеринбурге в УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) пройдут публичные слушания, на которые выносится рассмотрение застройки территории на площади 54 Га в границах улица Высоцкого – Шарташский лесопак – Егоршинский подход. Предполагаемый участок планируется застроить высотными домами.

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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