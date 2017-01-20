NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20.01.2017, пятница

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция, посвященная подаче заявлений и записи детей в первые классы школ. В мероприятии примут участие начальник управления образования администрации города Екатерина Сибирцева, заместитель начальника управления образования по вопросам информатизации и информационных технологий Вера Науменко, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Макаров. В ходе пресс-конференции ее участники подробно расскажут, как правильно подать заявление для зачисления ребенка в первый класс, что для этого необходимо, где можно получить подробную информацию о сроках подачи заявления и документов, сколько детей сядут за парты 1 сентября 2017 года, а также продемонстрируют как подать заявление через официальный интернет-портал государственных услуг.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Федора Кравцова. В Свердловской области отмечается рост травматизма на производстве: каковы предварительные результаты расследования падения кровли на Машиностроительном заводе им.Калинина? Какова ситуация с нарушением прав работников? С какими долгами за заработную плату предприятия вошли в 2017 год? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на мероприятии.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Новогодний город – 2016». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 18:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Майами, посвященная успешному выступлению российских спортсменов на ралли-марафоне 2017 года. Первый россиянин – победитель «Дакара» в зачете квадроциклов Сергей Карякин выйдет на связь из Майами, его тренер и руководитель команды Fores Snag Racing Александр Доросинский примет участие в мероприятии из Екатеринбурга. В Москве итоги гонки подведут первая россиянка на «Дакаре» Анастасия Нифонтова и ее напарник по команде автомотоклуба «Московская полиция» Александр Иванютин.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

«Автомобилист» всухую проиграл команде бывшего тренера. / Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 февраля (ФОТО, ВИДЕО). / Шок! Дочь-подросток депутата гордумы рекламирует проституцию.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter