20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 20.01.17

20.01.2017, пятница

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция, посвященная подаче заявлений и записи детей в первые классы школ. В мероприятии примут участие начальник управления образования администрации города Екатерина Сибирцева, заместитель начальника управления образования по вопросам информатизации и информационных технологий Вера Науменко, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Макаров. В ходе пресс-конференции ее участники подробно расскажут, как правильно подать заявление для зачисления ребенка в первый класс, что для этого необходимо, где можно получить подробную информацию о сроках подачи заявления и документов, сколько детей сядут за парты 1 сентября 2017 года, а также продемонстрируют как подать заявление через официальный интернет-портал государственных услуг.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Федора Кравцова. В Свердловской области отмечается рост травматизма на производстве: каковы предварительные результаты расследования падения кровли на Машиностроительном заводе им.Калинина? Какова ситуация с нарушением прав работников? С какими долгами за заработную плату предприятия вошли в 2017 год? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на мероприятии.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Новогодний город – 2016». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 18:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Майами, посвященная успешному выступлению российских спортсменов на ралли-марафоне 2017 года. Первый россиянин – победитель «Дакара» в зачете квадроциклов Сергей Карякин выйдет на связь из Майами, его тренер и руководитель команды Fores Snag Racing Александр Доросинский примет участие в мероприятии из Екатеринбурга. В Москве итоги гонки подведут первая россиянка на «Дакаре» Анастасия Нифонтова и ее напарник по команде автомотоклуба «Московская полиция» Александр Иванютин.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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