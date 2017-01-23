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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23.01.2017, понедельник

В 08:00 в УГГУ (Екатеринбург, пер. Университетский, 9, здание горнотехнологического факультета, 2-й этаж, каб. 2206) с благословения митрополита Кирилла будет отслужен молебен в честь столетия Храма Святой Екатерины.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция начальника Екатеринбургской таможни Сергея Абросимова – «Таможенники отмечают рост экономических преступлений и нарушений валютного законодательства на фоне санкций: с чем связаны нарушения? Как изменились внешнеторговые связи региона?».

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с оформлением полисов ОСАГО. Председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин, председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, защитник прав автомобилистов Максим Едрышов и представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Владимир Селянин обозначат актуальные проблемы оформления полисов автострахования и перспективы развития рынка автострахования в регионе, а также расскажут о доступности услуги ОСАГО в Свердловской и Ленинградской областях.

В 14:00 в Екатеринбурге в школе № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) состоится пресс-подход, посвященный старту Недели памяти жертв Холокоста. В нем примут участие: глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников; главный специалист гороно Елена Гордеева; начальник отдела образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова; заместитель главы города по социальным вопросам Михаил Матвеев; представители ассоциации бывших узников концлагерей и гетто; представители екатеринбургского еврейского культурного центр «Менора».

Екатеринбург. Другие новости 22.01.17

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