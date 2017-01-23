Дополнение к анонсам

Публикации за 23.01.17

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам XVI съезда. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, заместитель секретаря Елена Чечунова расскажут о первых итогах реализации предвыборной программы партии, о приоритетах работы в 2017 году, а также об обновлении руководящих органов. Съезд прошел в Москве 21-22 января. Свердловскую область на нем представляла одна из самых мно­гочисленных делегаций­, возглавляемая губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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