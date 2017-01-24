24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 24.01.17

24.01.2017, вторник

В 10:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-коференция, посвященная организации и проведению государственной итоговой аттестации в Свердловской области. В качестве спикера выступит министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Он напомнит выпускникам Свердловской области о завершении сроков приема заявлений для сдачи ЕГЭ, а также сообщит о том, как будет проходить экзаменационная кампания в этом году, и как идет подготовка общественных наблюдателей в регионе.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание, на котором, в числе прочего, депутатов ознакомят с проектом изменения транспортной схемы Екатеринбурга. На информационный час к народным избранникам приглашены председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов и один из авторов схемы, учредитель Фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Андрей Толмачев.

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по демонстрации работы грейдера, оснащенного твердосплавными ножами из износостойкой стали (сбор в фойе 1 этажа администрации города пр. Ленина, 24а, центральный вход). МБУ «Чкаловское ДЭУ» продемонстрирует спецтехнику, которая сможет работать в тяжелых условиях. В пресс-туре примут участие начальник отдела благоустройства администрации Чкаловского района Владимир Агеев и директор МБУ «Чкаловское ДЭУ» Михаил Онегов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам помощи российским туристам в сложных ситуациях. Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек, консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков, консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Нургуль Токтосунова расскажут о профилактике чрезвычайных происшествий с участием туристов, об опыте организации помощи российским путешественникам в России и за рубежом, пояснят, как вести себя в экстренной ситуации, а также обсудят актуальные вопросы туротрасли. На видеосвязь с пресс-центром выйдет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная конфликтной ситуации вокруг «Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром». Подходит к завершению конфликт, поставивший под угрозу закрытия уникальное для России машиностроительное предприятие: что означает очередное решение суда для судьбы Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром»? Что теперь произойдёт с производством и с сотрудниками? На эти и другие вопросы ответят: Павел Вяткин, первый заместитель генерального директора завода «Вентпром»; Елена Катырева, председатель правления общественного движения «За Вентпром!»; Василий Богданов, адвокат.

В 14:00 по местному времени состоится онлайн-лекция журналиста National Geographic Traveler Анастасии Клеповой. Речь пойдет о том, как сделать увлекательный материал о малоизвестных местах России; как развить чувствительность и сторонний взгляд к тому, что находится рядом; какие истории о малых городах интересны федеральным СМИ.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация нового выставочного проекта «Жесть благородная», посвященного одному из ярчайших уральских культурных феноменов – уральской лаковой росписи по металлу XVIII-XXI веков.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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