Дополнение к анонсам

Публикации за 24.01.17

В 14:00 сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Екатеринбурга совместно с представителем администрации Ленинского района и управляющей кампании проведут рейд по обучению населения, проживающего в ветхих домах, мерам пожарной безопасности (сбор по адресу: ул. Хохрякова, 35). В ходе рейда сотрудники МЧС напомнят жителям частных домов правила пожарной безопасности, расскажут о действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения и телефоне вызова пожарно-спасательных служб – 101.

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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