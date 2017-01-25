25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 25.01.17

25.01.2017, среда

С 08:30 до 12:00 на областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) пройдет акция, посвященная Татьяниному дню – Дню студента. Всех студентов, а также Татьян, которые придут сдавать кровь в этот день, будут ждать поздравления и небольшие подарки.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе Кольцовской таможни в 2016 году. Заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина, полковник таможенной службы Владимир Зябко расскажет об обнаружении контрафакта в почтовых посылках и соблюдении таможенных квот на них, о подготовке таможни к мундиалю 2018 года, а также подведет итоги работы в 2016 году.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам доступности электронных полисов ОСАГО. С начала года в России и на Урале произошел взрывной спрос на электронные полисы ОСАГО: насколько доступна услуга сегодня? В чем преимущества и недостатки е-полиса, по оценке экспертов? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Кокоулин, начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе; Вячеслав Тарасов, председатель Российского союза автостраховщиков в Уральском регионе.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие обновленного педиатрического отделения № 2 поликлиники № 1 детской городской клинической больницы № 9 (ул. Бебеля, 160). В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 13:00 в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51) состоится телемост с членами российского правительства, посвященный Дню студента. Ожидается, что на вопросы студентов ответит зампред кабинета министров Ольга Голодец.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам вакцинопрофилактики. Тенденция отказа от обязательных прививок на Урале привела к рискам распространения инфекционных болезней вроде кори: чем мотивируются отказы и к чему они приводят? Какие инфекции остаются непобежденными? Всплеск каких болезней может произойти в 2017 году? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Юровских, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Алебай Сабитов, профессор, проректор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и иммунологии Уральского государственного медицинского университета.

В 15:00 в Екатеринбурге сотрудники ГИМС на городском пруду проведут профилактическую акцию «Безопасный лед» (сбор у гимназии № 9). Сотрудники МЧС проведут беседу с прохожими об опасности хождения по льду, вручат памятки. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России с помощью агитплакатов будут призывать жителей города к соблюдению правил безопасности на водоемах, для горожан психологи приготовили экспресс-викторину на знание правил безопасной жизнедеятельности.

В 15:00 в зале учёного совета Уральского института управления (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) состоится очередное заседание Клуба молодых политологов – «Кадровый лифт». В заседании примут участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, советник губернатора Свердловской области Ольга Глацких и др. Модератором заседания станет директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

В 16:00 в резиденции главы региона (ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области профессорам и преподавателям вузов. В этом году награда присуждена 12 лауреатам.

В 16:00 в Екатеринбурге пройдет брифинг, после которого начнется пресс-тур, посвященный организации уличного освещения в п. Садовом (ул. Романтическая, 47). В брифинге примет участие глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, он подробно расскажет о возникшей проблеме и способах ее решения (здание администрации города, пр. Ленина, 24а, 3 этаж, кабинет 313а).

В 18:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) начнется заседание народной трибуны «Голос мудрости – через диалог к доверию». Ведущие – президент центра «Стратегия», ректор Народного университета российского конституционализма Геннадий Бурбулис и победитель Всероссийского конкурса «Борис Ельцин – новая Россия – мир» Григорий Петросян. Тема мероприятия «Что год грядущий нам готовит!?.. 2017 год в контексте столетия Октября (1917 г.) и долгожданных перемен в Свердловской области, России и нашем Глобальном мире. Политософия миротворчества».

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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