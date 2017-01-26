26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 26.01.17

26.01.2017, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Планируется обсудить основные задачи исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации положений, озвученных председателем правительства России Дмитрием Медведевым на XVI съезде ЕР.

В 10:00 в Екатеринбурге в школе № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) состоится прием и экскурсия для детей из Республики Крым (город Судак).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению конференции Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО «Образование 2030» в Екатеринбурге. Начальник управления образования города Екатерина Сибирцева, генеральный секретарь Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Юлия Аверина и ведущий специалист секции профессионального развития педагогов и сетевого взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО Елена Тарасова расскажут о движении клубов ЮНЕСКО в России, об общемировых тенденциях в области образования, познакомят с основными положениями по обеспечению всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни в рамках принятой ЮНЕСКО Инчхонской декларации «Образование-2030».

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая финансовым итогам 2016 года. Как банки приспособились к «оздоровлению» финсектора и снижению платежеспособности потребителей? К чему приведет консолидация рынка? Укрепится ли рубль в 2017 году? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития; Михаил Крещик, начальник отдела казначейских операций на территориях Казначейства ПАО «Меткомбанк»; Василий Кочнев, руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-банка.

В 13:00 состоится торжественное открытие нового цеха Екатеринбургского жирового комбината, предназначенного для рафинации, дезодорации и переэтерификации жиров и масел (ул. Титова, 27). В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов; министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев; заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов; генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро» Максим Басов; генеральный директор ЕЖК Владимир Филипцев. Брифинг для СМИ начнется в 12:30.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится итоговое заседание организационного комитета по итогам работы ледового городка на площади 1905 года. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 323) первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко проведет прием победителя ралли-рейда «Дакар-2017» в зачете квадроциклов екатеринбуржца Сергея Карякина.

В 16:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ выставки «Автограф», где будут представлены более двухсот произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. В 18:30 состоится открытие выставки для посетителей.

В 17:00 в боулинг-клубе «F1» (Екатеринбург, ул. Блюхера, 58) состоится XIII международный турнир по боулингу среди сотрудников дипломатических и торговых миссий иностранных государств, аккредитованных в городе Екатеринбурге. В соревнованиях участвуют свыше 20 команд: «Болгарские перцы», «Посольский приказ», «Звезды Венгрии», «Team USA», «Сомон», «Кипрские муфлоны» и другие.

В 18:30 в бизнес-центре «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) в рамках образовательного проекта «Бизнес-класс» состоится круглый стол топ-клуба «Обучение будущих и действующих предпринимателей как залог развития экономики региона». Топ-клуб проводится представительством Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства при поддержке правительства Свердловской области. К участию в собрании приглашены представители региональных правительства и заксобрания, институтов развития предпринимательства, бизнес-сообщества и органов местного самоуправления, а также руководители вузов.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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