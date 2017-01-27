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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27.01.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) состоится межрегиональная конференция «Образование 2030». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник управления образования Екатерина Сибирцева.

В 10:00 в Уральском государственном аграрном университете (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, корпус 4) откроются выставка-ярмарка «Моя земля» и IX областной форум садоводов Урала. Участниками форума станут специалисты агропромышленного комплекса, фермеры и садоводы.

В 11:00 на территории Центра медицины катастроф (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6) состоится передача руководителям медицинских учреждений 12 автомобилей экстренной помощи и двух реанимобилей. Реанимобили перейдут в пользование Екатеринбургской станции скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса и детской областной больницы. В церемонии планирует принять участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг за 2016 год и планам по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В пресс-конференции примут участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева, начальник отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Иван Бескрестнов.

В 12:00 в Музее истории Уральского государственного горного университета (пер. Университетский, 7, аудитория 4107 А) состоится празднование китайского нового года. Российские и китайские студенты из вузов Екатеринбурга познакомятся с историей, традициями и ритуалами празднования Нового года в Китае, а также примут участие в творческих выступлениях с элементами русской и китайской культуры. На празднование приглашены представители генеральных консульств в г. Екатеринбурге.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 1) будет рассматриваться апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Руслану Соколовскому. Судебное заседание будет закрытым. Судья Кошубина Ольга Николаевна.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание координационного совета по профилактике наркомании среди подростков. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 15:00 в Екатеринбурге состоится торжественный прием, посвященный 90-летию со дня основания ДОСААФ России (ул. Первомайская, 27, Дом офицеров ЦВО). В рамках мероприятия откроются специальная интерактивная площадка и выставка, посвященная армии, авиации, флоту.

В 18:00 в Доме писателя (Екатеринбург, ул. Пушкина, 12) состоится торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова по итогам 2016 года.

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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