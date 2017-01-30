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Публикации за 30.01.17

30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30.01.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция «Новая антитабачная концепция Минздрава России: борьба с курением в регионе». Главный пульмонолог свердловского минздрава, научный руководитель клиники ГКБ № 33 г. Екатеринбурга, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, член Общественной палаты Сергей Майзель, руководитель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Илья Исмагилов и преподаватель кафедры клинической психологии ИСПН УрФУ Мария Лаврова расскажут о текущей ситуации с заболеваемостью дыхательной системы, предоставят статистику курения в регионе, обсудят последствия введения антитабачной концепции и меры профилактики курения в России. Также участники пресс-конференции обсудят психологию зависимости от курения и замещение табака электронными сигаретами и кальянами.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж, зал заседаний) депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Сергей Бидонько, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, депутаты заксобрания Виктор Якимов, Илья Бондарев и другие примут участие в первом заседании организационного комитета по подготовке ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

В 14:00 в Екатеринбурге состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу – 2018. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер и другие официальные лица.

В 15:00 на трамвайном кольце ВИЗа начнется акция протеста Партии пенсионеров против более чем двукратного повышения цены на льготный проездной. Участники на трамвае проследуют до площади Труда, где в 16:00 состоится пикет.

Екатеринбург. Другие новости 29.01.17

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