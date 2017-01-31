31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 31.01.17

31.01.2017, вторник

В 08:45 от главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) отправляется пресс-тур в обсерваторию Уральского федерального университета в селе Слобода. Мероприятие организовано в рамках 46-й студенческой научной конференции «Физика космоса». Участники пресс-тура смогут увидеть входящие в состав уникальной научной установки Коуровской обсерватории 1,2-метровый телескоп, 70-сантиметровый телескоп и астрогеодезическую камеру SBG, пообщаться с молодыми учеными, а также с директором Института астрономии РАН, членом-корреспондентом РАН Борисом Шустовым и другими российскими экспертами в области изучения космоса.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет территориальное размещение медицинских учреждений в Свердловской области. По итогам его обсуждения губернатором региона будут даны поручения представителям органов власти. Всего на заседании регионального кабмина планируется рассмотреть 15 вопросов, касающихся таких сфер, как промышленность, финансы, инвестиции, общественная безопасность, социальная политика.

В 10:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, офис 301, зал заседаний) состоится пресс-завтрак «Бизнес и власть в Свердловской области: на пороге 17-го года». В мероприятии примут участие: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева; президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин; председатель Свердловского областного отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Артюх; руководитель представительства АСИ в УрФО Даниил Мазуровский. Эксперты обсудят знаковые события прошлого года с точки зрения регионального бизнеса, назовут системные проблемы в сфере ведения предпринимательской деятельности, выступят с оценкой экономического и инвестиционного развития региона в 2017 году, расскажут о перспективах и планах деловых союзов по взаимодействию с органами власти.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится расширенное заседание областной и городской общественных палат. В повестке вопрос «О новой маршрутной схеме общественного транспорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Докладчик: председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов. В мероприятии примут участие: глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава администрации города Александр Якоб, заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая регулированию рынка микрофинансовых организаций на Урале. Рынок микрофинансовых организаций резко сокращается в результате действий Центробанка по оздоровлению финансового сектора: какова ситуация на Урале? Как в 2017 году изменится рынок после нового ужесточения требований к услугам потребительских микрозаймов? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ; Сергей Кокоулин, начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО.

В 12:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15 ) состоится пресс-конференция художественного руководителя театра Александра Новикова на тему «Возобновление строительства ПЖСК «Бухта Квинс». Заявление по аресту земли».

В 13:00 в Екатеринбурге на площади Обороны состоится митинг против реформы транспортной системы, организованный региональным отделением партии «Справедливая Россия». Участники митинга снимут клип – кавер на песню группы «Ленинград». В мероприятии примут участие музыканты, которые при участии депутатов от СР исполнят вместе с митингующими песни известной панк-рок группы, адаптированные под свердловские реалии.

В 14:00 на спасательной станции города Заречного сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области совместно со спасателями проведут патрулирование Белоярского водохранилища на катере на воздушной подушке. После патрулирования спасатели-водолазы практически продемонстрируют приёмы самоспасания.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.17

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