1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 01.02.17

01.02.2017, среда

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Он представит итоги года в энергетике и ЖКХ Свердловской области, расскажет о том, как идет модернизация жилищной инфраструктуры; каких изменений ждать в 2017 году; как энергосистемы региона проходят пики сезонной нагрузки и др.

В 12:00 в торговом центре «Мега Екатеринбург» (ул. Металлургов, 87) состоится торжественная церемония открытия выставки «Екатеринбург в миниатюре». В мероприятии примут участие мэр города Евгений Ройзман, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, главный архитектор города – Тимур Абдуллаев и управляющая ТЦ Айше Агекян.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная выходу в свет книги Александра Бондаренко «Юные герои Отечества». Автор книги Александр Бондаренко, член Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Евгений Дементьев и заместитель директора Музея боевой техники УГМК Кирилл Якимов расскажут об истории создания книги, о самых ярких подвигах юных героев страны, сообщат результаты и обсудят вопросы военно-патриотического воспитания молодежи региона.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная задачам уральского клуба по индорхоккею в новом сезоне. Свердловская команда по индорхоккею обновила состав игроков и тренерский штаб перед сражениями на Чемпионате России и Кубке Европейских Чемпионов в Вене: за счет чего усилился самый титулованный мужской клуб Урала? Как спортсмены намерены улучшить свои результаты в новом сезоне? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, президент СК «Динамо – хоккей на траве»; Дмитрий Волков, главный тренер ХК «Динамо-Строитель»; Сергей Костарев, игрок ХК «Динамо-Строитель».

В 14:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится торжественное открытие основного здания. Планируется, что участие в церемонии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 15:30 в День рождения первого президента России Бориса Ельцина состоится торжественная церемония возложения цветов к его памятнику (ул. Б. Ельцина, 3а). В мероприятии примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

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