2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 02.02.17

02.01.2017, среда

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная инструментам поддержки бизнеса в 2017 году. В 2017 году малый и средний бизнес перестанет получать гранты и субсидии государства: какая поддержка придет на смену и совпадают ли новые подходы с запросами предпринимателей? Где на Среднем Урале появятся первые окна «МФЦ для бизнеса»? Какие возможности они открывают? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Наталия Сивоволова, директор производственной компании «Брендлента», Реж; Анна Ахметвалеева, начинающий предприниматель, Екатеринбург (в 2016 году открыла центры дневного времяпрепровождения детей). После пресс-конференции для СМИ будет организован пресс-тур на производственное предприятие «Брендлента» в Реж.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг с участием начальника управления образования администрации города Екатерины Сибирцевой по предварительным итогам записи детей в первый класс.

В 10:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправляется пресс-тур в Богдановичский район на открытие первого в регионе современного стационарного кормозаготовительного цеха. Новое производство построено на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «СПАС».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2016 году. Арбитражный суд Свердловской области отмечает рост заявлений о банкротстве в регионе: каков характер экономических споров в 2016 году? Какова ситуация с банкротством физических и юридических лиц в регионе на начало 2017 года? Какие нововведения повлияют на работу суда в 2017 году? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Цветкова, председатель Арбитражного суда Свердловской области; Дмитрий Крашенинников и Александр Крюков, заместители председателя арбитражного суда.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам декриминализации побоев в семье. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, руководитель государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» Татьяна Лакия, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев и кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ИСПН Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о мотивах поведения агрессора в семье, о мере ответственности за нанесение побоев и обеспечении государством помощи лицам, ставшим жертвами домашнего насилия.

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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