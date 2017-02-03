3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 03.02.17

03.01.2017, среда

В 8:30 в Свято-Николаевском храме при УГГУ – Храме горняков и лаборатории кафедры теологии вуза (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) состоится праздничный молебен в честь 140-летия освящения храма.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная доступности лечения онкологических заболеваний в Свердловской области. Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Вячеслав Шаманский, главный специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Кочнева, кандидат физико-математических наук, директор Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ Сергей Бажуков, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ и ИМКТ Олег Макеев и руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман представители инновационного центра УГМУ расскажут о влиянии окружающей среды на динамику онкологических заболеваний в Свердловской области, о доступности и качестве медицинской помощи пациентам в регионе, а также сообщат о современных разработках препаратов для лечения рака.

В 11:00 в УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 2 этаж, Царский зал) пройдет секция V Научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» «Последнее царствование: император Николай II и его эпоха». Конференция посвящена памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Председатели секции: епископ Среднеуральский Евгений, ректор УГГУ Николай Косарев; секретарь – протоиерей Игорь Бачинин, заведующий кафедрой теологии УГГУ. На конференции выступят с докладами преподаватели кафедры теологии Горного университета и других вузов Екатеринбурга, богословы, историки и философы из Красноярска, Санкт-Петербурга, Тарту (Эстония) и др.

В 14:00 на Артемовском машиностроительном заводе «Вентпром» начнутся мероприятия в рамках рабочего визита первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. В программе визита: встреча с руководством и трудовым коллективом предприятия, презентация уникальной установки «Проект VP» – нового осевого вентилятора для тоннелей и совещание по поводу текущей ситуации на «Вентпроме». На 15:55 запланирован пресс-подход. Автобус для журналистов отправляется в 10:30 от БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51).

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 302) состоится заседание городской избирательной комиссии. Планируется регистрация четырех кандидатов в депутаты гордумы и лишение статуса кандидатов еще двоих претендентов.

В 17:30 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) запланирован пресс-подход по итогам визита в Екатеринбург Виталия Мутко с участием главы региона Евгения Куйвашева. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко посетит Екатеринбург. Основной темой визита станет подготовка Свердловской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. Вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Евгений Куйвашев посетят ряд объектов, готовящихся к мундиалю. В этот же день заместитель председателя правительства России проведет совещание по подготовке к ЧМ-2018.

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