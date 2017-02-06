6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 06.02.17

06.01.2017, понедельник

В 10:30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) откроется региональный туристический форум «Туризм – перспективы и возможности – 2017», организованный при поддержке Федерального агентства по туризму, Центра развития туризма Свердловской области, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Государственного комитета по туризму Республики Татарстан, Департамента туризма Самарской области, Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан. В 11:00 на площадке форума пройдет пресс-конференция, посвященная особенностям туристического сезона 2017 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области; Сергей Толчин, заместитель генерального директора, директор по продажам «НТК Интурист»; Альпер Озкан, советник по культуре и туризму при посольстве Турции в Москве, представители турбизнеса.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) состоится оглашение приговора по делу об убийстве в Среднеуральске из-за тараканов (сосед устроил пожар, от которого скончалась женщина). Судья: Меледин Денис Владимирович.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета заксобрания по бюджету, налогам и финансам.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 16:00 в Екатеринбурге в ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская кольцевая автодорога – лесной парк «Южный» – автомобильная дорога ст. Сысерть – п. Полевой – железная дорога Екатеринбург – Верхний Уфалей.

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3; образовательный центр) состоится официальное открытие IV фестиваля «Город ТехноТворчества». Тема мероприятия совпадает с основной темой фестиваля – «Национальная технологическая инициатива на Урале».

Екатеринбург. Другие новости 05.02.17

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