7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 07.02.17

07.01.2017, вторник

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Основным вопросом заседания станет обсуждение развития выставочной и конгрессной деятельности в Свердловской области. Планируется подвести итоги международных мероприятий на Среднем Урале в 2016 году и обсудить задачи на 2017 год. Доклад по этой теме представит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Здесь же будет рассмотрен проект постановления об утверждении Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской области. Президент группы компаний «Формика» Максим Зверков доложит членам правительства о ходе подготовки к проведению международной промышленной выставки «Иннопром» в 2017 году. Кроме того, планируется обсудить подготовку к проведению в 2017 году в Екатеринбурге Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России, Двенадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ и Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля. Отдельный вопрос повестки заседания посвящен организации проектной деятельности в Свердловской области. В ходе заседания регионального кабмина планируется рассмотреть проект постановления о создании ГБУ «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области», а также ряд проектов постановлений, касающихся таких сфер, как финансы, здравоохранение, социальная политика, земельные отношения и других. По окончании заседания в пресс-холле Дома правительства на 2 этаже состоится брифинг для СМИ с участием первого заместителя губернатора Алексея Орлова и заместителя руководителя администрации губернатора, курирующего проектную деятельность, Евгения Гурария.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание комиссии по муниципальной собственности.

В 10:40 в Екатеринбурге в МАОУ СОШ № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) состоится конференция «Всероссийский конкурс «Директор школы». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 11:15 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2017». Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, исполнительный директор центрального старта XXXV лыжной гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев и вице-президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов расскажут о развитии в регионе зимних видов спорта, о подготовке к старту массовой гонки «Лыжня России», а также поделятся информацией об обучении волонтеров и особенностях дистанции в этом году.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проекту к 100-летию революционных событий «ЯRevolution». Директор Объединенного музея писателей Урала Наталья Смирнова, главный хранитель фондов Объединенного музея писателей Урала Екатерина Леденцова, главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Дмитрий Касимов и научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» Любовь Маштакова поделятся своими ожиданиями от проекта, расскажут о разработанной концепции мероприятий, которые пройдут в течение 2017 года.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития театрального искусства. Первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров, художественный руководитель «Коляда-театра», заслуженный деятель искусств России Николай Коляда, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк и выпускница Театрального института имени Бориса Щукина, актриса Анастасия Бакова расскажут о развитии театрального искусства, о наиболее востребованных направлениях обучения и ситуации с трудоустройством будущих актеров, поделятся опытом получения грантов под разработку новых проектов.

В 13:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:00 в Екатеринбурге в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) состоится торжественное открытие выставки Полины Стадник «Архетип балета. Выставка фотографии в трех актах». Проект организован Свердловским областным краеведческим музеем и Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета, при участии Alvitr Gallery. На открытии вернисажа балерина Надежда Иванова исполнит номер «Лебедь» Сен-Санса. Выставка будет работать ежедневно, с 11:00 до 20:00 с 8 февраля до 16 апреля.

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

Общественные слушания по 3-й очереди ЕКАДа – из 680 присутствующих оказалось только 50 обитателей спорных садов. / В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек (ФОТО). / Суд отказал в аресте владельцев собак, которые загрызли 7-летнюю девочку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»