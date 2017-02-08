8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 08.02.17

08.01.2017, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. На заседании будут подведены итоги деятельности городских детско-юношеских спортивных школ.

В 10:00 в УрФУ (ул. Мира, 28) будет представлен проект высокоточных изделий из титановых сплавов для лечения дефектов костей при их износе или осколочных переломах, разработанный учеными университета совместно с врачами. Мероприятие приурочено к Дню науки. Спикеры: Степан Степанов, доцент УрФУ, ответственный исполнитель проекта; Сергей Беликов, доцент УрФУ, завлабораторией кафедры термообработки и физики металлов ИНМиТ УрФУ; Федор Зверев, зав операционным блоком ЦГКБ № 24 Екатеринбурга. В 11:15 в Региональном инжиниринговом центре УрФУ (ул. Лобачевского, 1) инженеры покажут, как выглядят образцы металлических имплантатов (которые будут применять в восстановлении костной ткани, в том числе в стоматологии) и как происходит их печать на 3D-принтере. Спикеры: Алексей Меркушев, руководитель отдела аддитивных технологий РИЦ УрФУ; Максим Ильяных, начальник сектора материалов РИЦ УрФУ; Алексей Лабырин, начальник коммерческого отдела РИЦ УрФУ. В 12:30 в зале наблюдательного совета УрФУ (ул. Мира, 19) выступят руководители 11 проектов – победителей конкурса по государственному заданию Минобрнауки.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5), он начнется с пресс-конференции, на которой выступят министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, руководитель Межрегионального центра компетенций в Свердловской области Алексей Пахомов, генеральный директор технопарка «Университетский» Денис Скоморохов, руководитель фестиваля «Город ТехноТворчества» Резеда Рыбалко. Участники пресс-конференции озвучат актуальные итоги реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» в Свердловской области и планы ее реализации на 2017 год, расскажут о том, как пройдет региональный чемпионат «Молодые «профессионалы».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению, на котором будут обсуждаться планы работы в первом полугодии 2017 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам исследований ГМО в продуктах питания. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Зухра Барбакова, начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев, проректор Уральского аграрного университета, заместитель председателя Ассоциации «Уральский агропромышленный университетский комплекс» Борис Воронин обсудят вопросы воздействия ГМО на здоровье человека и окружающую сферу, расскажут о методе ПЦР-диагностики ДНК и контроле за ввозом продукции с содержанием генно-модифицированных организмов.

В 13:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского конкурса «Директор школы» и повышению уровня профессионального развития руководителей образовательных организаций. Начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, заместитель главного редактора журнала «Практика административной работы в школе» Алексей Ломов (Москва), руководитель образовательных программ, директор программы JuniorSkills Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Ирина Николаева, директор МБОУ «Международный образовательный комплекс «Гармония» школа № 97» г. Ижевска, победитель Всероссийского конкурса «Директор школы-2010» Ахтам Чугалаев, директор гимназии № 5 г. Чебоксары, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Инна Исаева расскажут об инструментах и механизмах повышения уровня профессионального роста директоров школ, о формировании неформального педагогического сообщества, а также поделятся опытом внедрения новых управленческих практик в своих регионах.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, на котором с отчетом о деятельности УМВД города за 2016 год выступит заместитель начальника управления Андрей Швыдченко.

В 15:00 в малом зале Дворца молодёжи (пр. Ленина, 1) состоится встреча организаторов Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями и представителей общественных организаций по вопросам подготовки и проведения мероприятия. Во время встречи пройдет презентация деловой и культурной программ, обсуждение условий участия в конгрессе. На мероприятии будут присутствовать представители международного комитета, которые поделятся личным опытом подготовки подобных мероприятий за рубежом.

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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