9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 09.02.17

09.01.2017, четверг

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4А) начнется судебный процесс по уголовному делу так называемой банды Тропиканки (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степанько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан.



В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал) состоятся традиционные Демидовские чтения, в рамках которых пройдет награждение лауреатов премии губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2016 год.

В 11:00 в Нижнетагильской школе-интернате, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы (Нижний Тагил, ул. Аганичева, 16 А), состоится презентация социального проекта «РИТМ» для детей с нарушением слуха и первое занятие для воспитанников образовательного учреждения.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития шахматной школы на Урале. Президент Федерации шахмат Свердловской области Игорь Черноголов, президент Федерации шахмат г. Екатеринбурга Руслан Билалов, первый вице-президент Федерации шахмат Свердловской области, первый директор «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия» Наум Рашковский, директор «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия» Сергей Крушинский, многократный победитель Первенства Европы по шахматам, победитель первенства России по шахматам, член сборной России Тимур Фахрутдинов, старший тренер «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия», тренер Тимура Фахрутдинова Сергей Журавлев расскажут о программе соревнований по шахматам, в которых примут участие уральцы в 2017 году, обсудят вопросы развития спорта в регионе, поделятся опытом успешного выступления на турнирах.

С 10:30 до 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание градостроительного совета. На мероприятии будет презентован комплекс «Форум-Сити», который разместится на месте бывшего Центрального рынка.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по инфраструктуре и жилищной политике. В повестке – вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.

В 16:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) первый заместитель губернатора Алексей Орлов по поручению губернатора проведет рабочую встречу с активистами Свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта, речь на которой пойдет о реализации в 2017 году программы совместных действий, в том числе, практическую реализацию социально значимых проектов в области экологии. Речь, как ожидается, пойдет о включении «фронтовиков» в проект «Городская среда» по благоустройству парков и дворов, а также о совместной реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка».

В 16:00 в Екатеринбурге в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а, офис 9.6) состоится мероприятие, посвященное открытию стратегического офиса компании Ecolab в Екатеринбурге. Генеральный директор Ecolab в России и Вацлав Харант представит планы развития и локализации компании в Свердловской области и на российском рынке.

В 18:30 в бизнес-центре «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) представители бизнес-сообщества и органов государственной власти обсудят реальные шаги по улучшению инвестиционного климата в регионе на площадке топ-клуба АСИ. Планируется, что в мероприятии примут участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и другие руководители региональных ведомств.

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

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