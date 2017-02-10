10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 10.02.17

10.01.2017, пятница

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) состоится семинар для природопользователей по актуальным вопросам, проблемам и особенностям применения природоохранного законодательства с 2017 года. Организаторы мероприятия – комитет по экологии и природопользованию администрации города совместно с Управлением по промышленной и экологической безопасности. На семинаре планируется обсудить новые законодательные и нормативно-правовые акты; порядок постановки на государственный учет объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду; изменения в порядке внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду; актуальные вопросы деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; профессиональные стандарты в природоохранной сфере; меры административного воздействия при выявлении нарушений экологического законодательства. В семинаре принимают участие представители Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу и Межрайонной природоохранной прокуратуры.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новым проектам и подготовке к Единому дню предварительного голосования. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий, заместители секретаря – руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова и депутат Екатеринбургской городской думы Александр Косинцев расскажут о новых партийных проектах «Единой России» и об особенностях предварительного голосования, которое определит кандидатов партии на выборах 2017 года.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция представителя Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александра Харлова. Основные вопросы пресс-конференции: как изменился внешнеторговый оборот и с чем это связано? Как период внешнеполитической турбулентности повлиял на консульскую работу и экономические связи уральского бизнеса? Каковы ожидания от 2017 года?

В 11:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится городская конференция «Патриотическое воспитание граждан города Екатеринбурга: опыт и стратегические ориентиры». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, председатель комитета по молодежной политике администрации города Оксана Буракова. В 10:30 в спортзале УрГЭУ откроется слет военно-патриотических клубов.

В 12:00 состоится передача для московской ТЭЦ самой крупной в мире теплофикационной турбины Т-295, изготовленной на Уральском турбинном заводе (ул. Фронтовых Бригад, 18). В торжественной церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная церемонии Демидовской премии – 2016. Председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, исполнительный директор Научного Демидовского фонда, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин, демидовский лауреат 2016 года, академик Валерий Рубаков, демидовский лауреат 2016 года, академик Юрий Золотов и демидовский лауреат 2016 года, академик Вячеслав Молодин расскажут о вкладе лауреатов премии в развитие фундаментальных наук, представят информацию о разработках, удостоенных высокой награды.

В 14:00 (в 12:00 по московскому времени) в Общественной палате РФ (Москва, Миусская пл., д. 7) состоится круглый стол «Дело Евгении Чудновец: проблемы законодательного регулирования и особенности правоприменительной практики». Организатор – Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. Модератор – председатель Комиссии Антон Цветков. В ходе круглого стола планируется обсудить не только частный случай Евгении Чудновец, а на примере конкретного уголовного дела рассмотреть весь спектр существующих в данной сфере проблем действующего законодательства и правоприменения. Участвуют: представители МВД РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета РФ, Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Роскомнадзора, Лиги безопасного интернета, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ, Комитета СФ по обороне и безопасности, Общественного совета при МВД России, ОНК Москвы и Московской области, Федеральной палаты адвокатов, Коллегии адвокатов Москвы и Коллегии адвокатов Московской области, члены ОП РФ, эксперты.

В 14:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж) пройдет пресс-показ выставки, посвященной 70-летию падения в Приморском крае редкого по составу железного метеорита Сихотэ-Алинь, который входит в десятку крупнейших метеоритов мира.

В 15:00 на Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50, корпус Ж, холл) состоится пресс-конференция, посвященная производству проектов на год и подробной программе Кинохакатона-2017. По ее окончании для представителей СМИ будет организована обзорная экскурсия по Кинохакатону-2017. В пресс-конференции примут участие: Сергей Обрывалин – заместитель министра культуры РФ; Эдуард Пичугин – генеральный директор киностудии «Ленфильм»; Николай Куликов – сценарист, соавтор проектов: «Шпион», «Легенда 17», «Горько», «Петух», «Экипаж»; Алексей А. Петрухин, кинопродюсер, режиссер, корпорация «Русская Фильм Группа»: «Вий 3D», «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски», «Училка», «Прощаться не будем»; Беслан Терекбаев, генеральный продюсер кинокомпании «Чеченфильм», президент фонда поддержки и развития кинематографа Северного Кавказа, актер и другие.

В 16:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Российские фигуристы, заслуженные мастера спорта России – олимпийский чемпион Алексей Ягудин и олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин расскажут о новой постановке, маршруте и программе гастрольного тура, а также поделятся информацией о дальнейших планах и проектах.

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