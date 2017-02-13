NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.02.17

13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.01.2017, понедельник

В 09:30 в Екатеринбурге в отеле «DoubleTree by Hilton» (пр. Ленина, 9а, конференц-зал) компания HeadHunter проведет бранч для руководителей и сотрудников кадровых агентств Екатеринбурга, чтобы поговорить об изменениях, происходящих на рынке труда.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная обзору имен, вопросам заключения браков и ситуации с рождаемостью в регионе в 2016 году. Начальник Управления ЗАГС по Свердловской области Татьяна Акалаева и заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния, обзору имен новорожденных и фамилий, присвоенных после их перемены, расскажут о результатах предоставления электронных услуг, о мероприятиях по подготовке к созданию ЕГРЗАГС.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Уральской транспортной прокуратуры. Уральская транспортная прокуратура о происшествиях с участием авиа- и железнодорожного транспорта в регионе: каковы наиболее распространенные причины аварий? Часто ли нарушаются права пассажиров? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Забелов, первый заместитель Уральского транспортного прокурора, старший советник юстиции; Максим Гришаев, заместитель Уральского транспортного прокурора, старший советник юстиции.

В 10:00 одновременно на нескольких площадках стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – WorldSkills (в Екатеринбурге: технопарк «Университетский», ул. Конструкторов, 5; и Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, ул. Крауля, 168). Состязания профессионального мастерства пройдут в регионе уже в шестой раз. В чемпионат включены 66 компетенций, соревнования по которым будут организованы на 11 различных площадках в семи муниципалитетах Свердловской области. Выполнение конкурсных заданий начнется 14 февраля.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал Совета безопасности) глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в регионе. Участники заседания рассмотрят результаты работы по развитию конкуренции на рынке социальных услуг, обсудят проблемы, выявленные на приоритетных и социально значимых рынках Свердловской области по итогам 2016 года.

Екатеринбург. Другие новости 12.02.17

Ночью на Тюменском тракте фура сбила мужчину насмерть (ФОТО). / Дизайнер Артемий Лебедев подключился к советам, как избавить Екатеринбург от грязи. / Антон Шипулин помирился с Мартеном Фуркадом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter