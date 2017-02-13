13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 13.02.17

13.01.2017, понедельник

В 09:30 в Екатеринбурге в отеле «DoubleTree by Hilton» (пр. Ленина, 9а, конференц-зал) компания HeadHunter проведет бранч для руководителей и сотрудников кадровых агентств Екатеринбурга, чтобы поговорить об изменениях, происходящих на рынке труда.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная обзору имен, вопросам заключения браков и ситуации с рождаемостью в регионе в 2016 году. Начальник Управления ЗАГС по Свердловской области Татьяна Акалаева и заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния, обзору имен новорожденных и фамилий, присвоенных после их перемены, расскажут о результатах предоставления электронных услуг, о мероприятиях по подготовке к созданию ЕГРЗАГС.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Уральской транспортной прокуратуры. Уральская транспортная прокуратура о происшествиях с участием авиа- и железнодорожного транспорта в регионе: каковы наиболее распространенные причины аварий? Часто ли нарушаются права пассажиров? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Забелов, первый заместитель Уральского транспортного прокурора, старший советник юстиции; Максим Гришаев, заместитель Уральского транспортного прокурора, старший советник юстиции.

В 10:00 одновременно на нескольких площадках стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – WorldSkills (в Екатеринбурге: технопарк «Университетский», ул. Конструкторов, 5; и Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, ул. Крауля, 168). Состязания профессионального мастерства пройдут в регионе уже в шестой раз. В чемпионат включены 66 компетенций, соревнования по которым будут организованы на 11 различных площадках в семи муниципалитетах Свердловской области. Выполнение конкурсных заданий начнется 14 февраля.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал Совета безопасности) глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в регионе. Участники заседания рассмотрят результаты работы по развитию конкуренции на рынке социальных услуг, обсудят проблемы, выявленные на приоритетных и социально значимых рынках Свердловской области по итогам 2016 года.

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