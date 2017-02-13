Дополнение к анонсам

Публикации за 13.02.17

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание городской избирательной комиссии. На заседании утвердят протокол жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на радиоканале Муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург» на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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