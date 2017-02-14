NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 14.02.17

14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.02.2017, вторник

С 09:30 до 11:30 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) пройдет фотосессия для влюбленных пар, пришедших сдать кровь.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится очередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть ряд проектов областных законов, заслушать доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2016 году.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С отчетом о деятельности в 2016 году перед депутатами выступит начальник городского Управления МВД РФ; о внесении изменений в правила благоустройства города сделает доклад председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова; о формировании первый классов на следующий учебный год расскажет руководитель департамента образования города Екатерина Сибирцева.

В 12:00 в Институте развития образования Свердловской области (ул. Академическая, 16) состоится региональный этап федеральной акции «День сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Рособрнадзором. Родители школьников из Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска и других муниципалитетов сдадут экзамен по русскому языку.

В 12:00 в Екатеринбургском театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится пресс-конференция худрука театра Александра Новикова. Он сделает заявление о причинах передачи дела ПЖСК «Бухта Квинс» в Следственный комитет РФ.

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Первомайская, 73) сотрудники МЧС проведут противопожарное занятие с курсантами в одной из автошкол. Инспектора отдела надзорной деятельности проведут мастер-класс по правилам пользования огнетушителем. После чего будущие автовладельцы смогут самостоятельно потушить небольшой пожар.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

Суд отпустил блогера Соколовского из СИЗО под домашний арест. / Под Верхней Пышмой продолжает гореть свалка, отравляющая жителей поселка Красный ядовитым дымом (ВИДЕО). / Партийные чистки, «героиновые шабаши» и Куйвашев в панике – «Самые крутые слухи недели».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter