14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 14.02.17

14.02.2017, вторник

С 09:30 до 11:30 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) пройдет фотосессия для влюбленных пар, пришедших сдать кровь.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится очередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть ряд проектов областных законов, заслушать доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2016 году.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С отчетом о деятельности в 2016 году перед депутатами выступит начальник городского Управления МВД РФ; о внесении изменений в правила благоустройства города сделает доклад председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова; о формировании первый классов на следующий учебный год расскажет руководитель департамента образования города Екатерина Сибирцева.

В 12:00 в Институте развития образования Свердловской области (ул. Академическая, 16) состоится региональный этап федеральной акции «День сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Рособрнадзором. Родители школьников из Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска и других муниципалитетов сдадут экзамен по русскому языку.

В 12:00 в Екатеринбургском театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится пресс-конференция худрука театра Александра Новикова. Он сделает заявление о причинах передачи дела ПЖСК «Бухта Квинс» в Следственный комитет РФ.

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Первомайская, 73) сотрудники МЧС проведут противопожарное занятие с курсантами в одной из автошкол. Инспектора отдела надзорной деятельности проведут мастер-класс по правилам пользования огнетушителем. После чего будущие автовладельцы смогут самостоятельно потушить небольшой пожар.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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