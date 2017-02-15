15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 15.02.17

15.02.2017, среда

В 10:00 в Уральском государственном аграрном университете ( Екатеринбург, ул. Тургенева, 23) откроется международная научно-практическая конференция по вопросам развития эффективного сельского хозяйства «Научно-технологическое развитие сельского хозяйства и природопользования: взгляд в будущее». В научно-практической конференции примут участие ведущие ученые и академики РАН, представители иностранных государств Европы и СНГ.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме экранной зависимости. Психолог, член Королевского медицинского общества, член Научного совета Великобритании, приглашенный спикер рабочей группы по вопросам детства Европейского парламента в Брюсселе доктор философии Арик Сигман поделится опытом исследований о современном воспитании и влиянии гаджетов на детскую психику, а также предложит конкретные способы создания условий для безопасного использования электронных технологий детьми. В Екатеринбурге доктор Сигман проведет ряд встреч с представителями администрации Екатеринбурга, педагогами, родителями и детьми.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по аграрной политике, на котором пойдет речь о проблемах финансирования посевной кампании.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный мерам обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях, а также программам, направленным на заботу о здоровье жителей населенных пунктов. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по УрФО Любовь Фадеева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, кандидат экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ Галина Пахальчак, заместитель директора, главный эколог ОАО «СУМЗ» (Ревда) Марина Сычева, начальник управления охраны окружающей среды – главный эколог АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Любовь Гутникова, директор управления охраны труда, экологии и промышленной безопасности ООО «Русская медная компания» Наталья Гончар, экс-ректор, проректор по трансферу технологий университета Палацкого (Чехия) Мирослав Машлан, координатор по трансферу технологий и материалов Университета Палацкого Михаил Косовский, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», председатель совета директоров ЗАО «Зеленая Долина» Юлия Корнеева расскажут о модернизации предприятий с целью улучшения экологической ситуации в регионе, об оформлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий, обсудят пути решения проблемы накопленных ранее производственных отходов, каким рискам подвержено здоровье населения в связи с деятельностью промпредприятий, а также сообщат об участии заводов Свердловской области в федеральных целевых программах.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная строительству «Макаровского квартала» на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода. Руководитель проекта «Макаровский квартал» Евгений Мордовин, генеральный директор Gold's Gym – Ekaterinburg Олег Барашков, главный инженер проекта Игорь Зимин и генеральный директор группы компаний «Астра» Денис Стробыкин расскажут об авторском замысле объекта, об архитектурных решениях проекта и сроках его реализации.

В 14:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж). Состоится открытие выставки «Метеориты России: от «Палласова железа» до Челябинска», приуроченной к 4-летию падения челябинского метеорита.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится торжественный прием ветеранов боевых действий, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие проведет первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.

В 15:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Новосибирск, посвященная предварительным итогам II Всероссийского музыкального конкурса и старту заключительного цикла «Народные инструменты» и «Дирижирование оркестром народных инструментов». В пресс-конференции в Екатеринбурге примут участие ректор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Валерий Шкарупа, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский и профессор, заведующий кафедрой Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Михаил Уляшкин. В пресс-конференции в Москве примут участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов, виолончелист, лауреат международных конкурсов Александр Князев, профессор РАМ им. Гнесиных Александр Цыганков, лауреат II Всероссийского музыкального конкурса и победитель XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев и лауреат I Всероссийского музыкального конкурса и XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Александр Рамм. На связь из Санкт-Петербурга выйдут начальник театрально-концертного управления и международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Андрей Казаков и декан вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Юрий Лаптев. В Новосибирске в пресс-конференции примут участие министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии Владимир Гусев и ректор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Константин Курленя.

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