16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 16.02.17

16.02.2017, четверг

В 09:30 в отеле «Гранд Авеню» (Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 2 этаж, конференц-зал) Московская общественная коллегия по жалобам на прессу совместно с Уральской региональной палатой по жалобам на прессу откроет двухдневный семинар-практикум для руководителей СМИ и журналистов в режиме открытой взаимной консультации. Тема семинара «Саморегулирование как самозащита профессии».

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Основным вопросом заседания станет обсуждение хода реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья, капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Также будут рассмотрены перспективы ввода жилья в 2017 году. С основным докладом по данному вопросу выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Исполняющий обязанности гендиректора Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Андрей Андриянов доложит о промежуточных итогах перехода на круглогодичный цикл выполнения работ по капремонту МКД. Планируется обсудить выполнение программ переселения граждан из аварийных домов в Березовском и Невьянском городских округах. В ходе заседания кабмина будет рассмотрено 20 постановлений правительства. Большой блок постановлений касается именно жилищно-коммунальной сферы. Ожидается принятие документа о внесении изменений в порядок формирования государственного жилищного фонда области, утверждение порядка расходования единовременных денежных выплат на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и осуществления контроля за их целевым расходованием. Планируется внесение изменений в постановление «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы». Кроме того, планируется обсудить организацию межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, технологии, услуги», а также ряд других проектов постановлений.

В 10:00 в Инновационном культурном центре Первоуральска (ул. Ленина, 18Б) откроется II историко-патриотический форум «Урал – опорный край державы. История Урала – история России», приуроченный к ряду знаменательных дат российской истории в рамках начала проекта «Вахта Героев» в УрФО. В числе участников – первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, помощник президента РФ, председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза, генерал-полковник, член фонда «Уральский союз патриотов» Валерий Востротин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, герои России, представители общественных объединений, учащиеся высших, средне-специальных и общеобразовательных учреждений Свердловской области. В числе почетных гостей внуки прославленных россиян, внесших значительный вклад в развитие государства: Михаил Бинюков, внук академика М.Л. Миля, Борис Черток, внук академика Б.Е. Чертока, Андрей Королёв, внук академика С.П. Королёва. В рамках форума состоится открытие выставок проектных работ Российской академии архитектуры и строительных наук, картин «Художники Урала».

В 10:00 в Уставном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19, зал заседаний) состоится оглашение решения по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 статьи 30, абзаца 1 пункта 1 статьи 34, пунктов 7, 9, 11, 13, 14 статьи 34 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в связи с запросом депутата Законодательного собрания Свердловской области В.А. Конькова.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция председателя Свердловского областного суда Александра Дементьева. Он расскажет о том, что в Свердловской области судьи стали реже выносить решения об арестах и реальном лишении свободы: каковы результаты и последствия гуманизации судебной системы? Какие тенденции судопроизводства наблюдаются сегодня? Какой характер и размер задолженности стоит за всплеском взысканий долгов с граждан?

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на транспорте. Начальник Управления на транспорте МВД РФ по УрФО Александр Кем подведет итоги работы в 2016 году – поделится информацией о раскрытии сотрудниками Управления преступлений в сфере экономики, выявлении фактов незаконного оборота наркотиков и изъятии крупных партий наркотиков, о раскрытии краж в поездах дальнего следования, расскажет об особенностях обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных и воздушных объектах и профилактике преступлений, даст рекомендации, как защитить себя в дороге от краж багажа в самолетах и личного имущества в поездах, а также расскажет о результатах работы сотрудников в самом северном стратегическом аэропорту «Сабетта» (Ямал).

В 11:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправляется пресс-тур, организованные департаментом информационной политики губернатора Свердловской области на «Екатеринбург-Экспо», чтобы оценить готовность площадки к проведению 18 февраля массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, организатор гонки Дмитрий Чукреев. В ходе тура для журналистов будет проведен мастер-класс по езде на лыжах от уральского лыжника Ивана Алыпова.

В 11:00 в Екатеринбурге в лицее № 135 (ул. Альпинистов, 27) начнется пресс-тур, посвященный организации здорового питания школьников (встреча в 10:00 в фойе первого этажа здании администрации города, пр. Ленина, 24а). В ходе пресс-тура представители СМИ узнают, для чего нужна образовательная программа «Разговор о правильном питании», побывают на классном часе «Кулинарные праздники», на внеурочном занятии в технологии МДО по программе «Разговор о правильном питании», на уроке технологии в 7 классе, а также увидят организацию горячего питания (условия приготовления и качество блюд, которые составляют ежедневный рацион школьников) и увидят рейд на пищеблок лицейского эко-поста «Радуга». Спикеры пресс-тура: директор лицея № 135 Елена Казакова, заместитель начальника управления образования Чкаловского района Ирина Соколовская.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж, зал заседаний) состоится пресс-конференция министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, посвященная итогам реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов в 2016 году, а также задачам и целевым показателям программы на текущий период.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам развития сельского хозяйства и природопользования. Ректор Уральского государственного аграрного университета, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Ирина Донник, академик РАН Петр Харченко, ректор университета им. Св. Иштвана г. Геделе (Венгрия) профессор Янош Тежер и декан факультета сельскохозяйственных и экологических наук, профессор университета им. Св. Иштвана г. Геделе (Венгрия) Каталин Пошта расскажут о методе генной инженерии в медицине, растениеводстве и экологии, о феномене устойчивости штамма возбудителя инфекции к действию антибактериальных препаратов, поделятся информацией о почвенных микроорганизмах для экологически безопасного сельского хозяйства, а также обозначат программу научной конференции УрГАУ «Научно-технологическое развитие сельского хозяйства и природопользования».

С 12:40 до 14:00 в УГГУ (ул. Куйбышева, 30) Екатеринбургская епархия проведет семинар, направленный на борьбу с «группами смерти» – сообществами в социальных сетях, где детей подталкивают к суициду. Главный гость – психиатр Андрей Мингазов, эксперт в вопросах зависимости от Интернета и соцсетей. Кроме того, семинар посетят протоиерей Игорь Бачинин, заведующий кафедры наркологии Казанской медакадемии Анатолий Карпов и кандидат педагогических наук Станислав Погорелов.

В 14:00 в здании Свердловского творческого союза журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоятся общественные слушания «Взаимодействие СМИ и НКО в реализации социально значимых проектов, развитии гражданской активности и добровольчества» при поддержке Общественной палаты Свердловской области. Участвуют: первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров, председатель комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Сергей Щетинин, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Светлана Яремчук.

В 14:00 в Белоярском состоится заседание думы Белоярского ГО (ул. Ленина, 263). На повестке дня – избрание нового председателя думы.

В 14:45 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная XIV Международной конференции «Ковалевские чтения: нравственные основы уголовной ответственности». Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ», доктор юридических наук, профессор Юрий Пилипенко, вице-президент АП г. Москвы, член Общественной палаты РФ, заслуженный юрист РФ Генри Резник, главный редактор журнала «Наркоконтроль», генерал-полковник, заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, доктор права, заместитель прокурора города Манила Бенджамин Самсон (Филиппины) и адвокат адвокатского бюро «Derra Meyer and Partners» Андреас Диппе (Германия) обсудят вопросы светского и религиозного представления о преступлении и наказании, расскажут о новых направлениях уголовно-правовой политики в сфере защиты прав потерпевших, а также представят программу конференции этого года.

В 15:00 в центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (Екатеринбург, пл. Субботников, 1) состоится гала-концерт Первого городского фестиваля патриотической песни для детей и юношества «Звездочка». Организаторами концерта выступают администрация Екатеринбурга, Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», культурный центр «Солдаты России» и МАУК центр культуры и искусств «Верх-Исетский».

С 15:30 до 17:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, кино-конференц-зал) в рамках конференции «Ковалевские чтения» с докладом «Актуальные вопросы современной законодательной деятельности» выступит Андрей Клишас, доктор юридических наук, профессор, член Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

С 17:00 до 18:00 в Уральском институте ГПС МЧС РФ (Екатеринбург, ул. Мира, 22) доктор философии, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Курылев прочитает лекцию «Героическое наследие русского воинства». После лекции состоится пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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