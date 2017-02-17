17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 17.02.17

17.02.2017, пятница

В 08:30 в Екатеринбурге в «Атриум Палас Отеле» (ул. Куйбышева, 44, центральный вход, 2 этаж) министр здравоохранения Игорь Трофимов примет участие в торжественном открытии международной конференции «Неклассическое ЭКО: пути решения». В программе конференции анонсированы доклады и научные сообщения ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, эндокринологов, генетиков, эмбриологов, организаторов здравоохранения, посвященные крайне важной медико-социальной проблеме сохранения репродуктивного здоровья и применения вспомогательных репродуктивных технологий в лечении бесплодия.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4А) продолжится судебный процесс по уголовному делу так называемой банды Тропиканки (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степанько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция российского государственного деятеля, члена Совета Федерации, доктора юридических наук Андрея Клишаса. Он расскажет об опыте и результатах выступления с законодательными инициативами, о новых направлениях уголовно-правовой политики в сфере защиты прав потерпевших и о конституционном правосудии современной России. В ходе своего визита в Екатеринбург Андрей Клишас посетит научно-практическую конференцию «Ковалевские чтения».

В 11:30 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. После церемонии подписания запланирован пресс-подход с участием ректора РАНХиГС Владимира Мау.

В 12:00 на озере Шарташ пройдут учения ГУ МЧС по Свердловской области по отработке действий сил и средств по спасанию рыбаков с оторвавшейся льдины (сбор по адресу: ул. Проезжая, 110, 4-я пожарная часть). В учениях будут задействованы спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, работники ГИМС, психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Кроме этого, специалисты ГИМС продемонстрируют способ закрытия ледовой переправы с помощью чернения льда и выставления соответствующих запрещающих знаков.

В 16:00 в Богдановиче в администрации ГО (ул. Советская, 3, 3 этаж, зал заседаний) состоится заключительный этап конкурса «Молодой депутат». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Департамента молодежной политики Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

«Автомобилист» впервые за три года остался без плей-офф. / Снова Белоярка. Местный завод отключили от тепла, под угрозой разморозки оказались коммуникации жилых домов и соцобъектов (ВИДЕО). / Великий пост начался – гаджеты в сторону: ученый-медик назвал самые опасные игры для православных (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»