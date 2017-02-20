20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 20.02.17

20.02.2017, понедельник

В 10:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится награждение победителей конкурса «Лучший экспортер Свердловской области», по окончании которого, в 10:35, стартует пресс-тур в Каменск-Уральский на инновационное производство медицинского оборудования «Инферум» (ул. Механизаторов, 74). В награждении примут участие министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских, директор областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, руководители предприятий, участников конкурса.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус В, 4 этаж, зал № 2В) состоится судебное заседание по административному исковому заявлению Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области к местной религиозной организации мусульман «Рахмат» о ее ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) состоится рассмотрение уголовного дела об убийствах в п.Нейво-Шайтанский. Судья Неретин Павел Владимирович.

В 11:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а, зал № 428) состоится оглашение приговора по делу застройщика В. Воробьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Судья: Кобякова Елена Владимировна.

В 11:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а, зал № 508) состоится оглашение приговора по делу Зеленцова (хищение денежных средств на комбинате школьного питания «Аленушка»). Судья: Иванова Анна Павловна.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги Анатолия Кириллова и Григория Каеты «Средний Урал в горниле революций 1917 и 1991 годов».

В 11:00 в Екатеринбурге начнет работу приемная Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» (ул. Сакко и Ванцетти, 50). С 11:00 депутат Госдумы Александр Бурков будет принимать граждан, обратившихся в ЦЗПГ за помощью. В 11:50 начнется пресс-завтрак. В 12:20 депутат даст пресс-конференцию. Отвечать на вопросы будут и его однопартийцы, депутаты заксо Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования масленицы. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, основатель «Парка сказов» Наталья Ларионова и управляющая отеля «Горнолыжного комплекса «Гора белая» Екатерина Шалаева расскажут об активном отдыхе в регионе, презентуют программу народных масленичных гуляний.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная показу спектакля #яконституциярф. Российский писатель и сценарист Людмила Улицкая, режиссер спектакля Владимир Гурфинкель, директор музея Ельцин-центра Дина Сорокина и руководитель театральной платформы «В Центре» Наталья Санникова расскажут об уникальности содержания и формата инсталляции, о репертуаре театральной платформы, поделятся своими ожиданиями от зрительской реакции.

В 16:00 в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а, конференц-зал) состоится общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга до 2035 года. Организаторы – администрация города и институт экономики УрО РАН.

В 16:30 в Екатеринбургском колледже транспортного строительства (ул. Первомайская, 73, ауд. 222) пройдут публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Стрелочников – переулка Выездного – отвода железной дороги – переулка Транспортников.

Екатеринбург. Другие новости 19.02.17

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